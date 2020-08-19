2020/08/19 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء في السليمانية، رئيس الجمهورية برهم صالح.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية، فضلاً عن التطورات الصحية لجائحة كورونا، والسبل الكفيلة بالحدِّ من تداعياتها الوبائية والاقتصادية في البلاد.وفيما يخص العملية الانتخابية، أكد اللقاء على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة بوصفها استحقاقاً وطنياً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية يؤكدان على إجراء الانتخابات المبكرة المركز الخبري الوطني.

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