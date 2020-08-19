الصحة النيابية: لم يبقى امامنا غير تطبيق “الحظر الصحي” لمواجهة كورونا

2020/08/19 | 21:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب منال المسلماني، الاربعاء، بان العراق لم يبقى امامه سوى تطبيق الحظر الصحي لمواجهة كورونا.وقالت المسلماني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “معدلات الاصابة اليومية بفيروس كورونا لاتزال تسجل ارقام عالية وهي تتصاعد باستمرار مؤكدا بان الحظر الامني لم يعد ذو فائدة لان نسبة الالتزام به محدودة جدا”.[…]

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