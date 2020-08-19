العمليات المشتركة: لدينا تنسيق عال مع البيشمركة ولا عودة لقطعاتها إلى المحافظة

2020/08/19 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسمت قيادة العمليات المشتركة ملف عودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك.

المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي أكد أنه لا توجد عودة لقوات البيشمركة في محافظة كركوك، مبينا أن العمليات المشتركة التي تمارس السيطرة والقيادة من خلال المقر المتقدم في المحافظة لديها تنسيق عال، وعلى اتصال مباشر مع جميع الجهات ذات العلاقة والقوات الأمنية.

وأضاف، أن زيارة نائب قائد العمليات المشتركة مع قائد الشرطة الاتحادية لكركوك جاءت لمناقشة التحديات الأمنية والقضايا التي تهم مواطنيها.

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