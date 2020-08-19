عاجل | عاجل | جورجيفا: مؤمنون بالشراكة مع العراق واهمية الوقوف معه من المؤسسات الاقتصادية الدولية سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي

2020/08/19 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | جورجيفا: مؤمنون بالشراكة مع العراق واهمية الوقوف معه من المؤسسات الاقتصادية الدولية سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي

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