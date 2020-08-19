الامن النيابية: العراق بدأ خطوات دبلوماسية للرد على الاعتداءات التركية

2020/08/19 | 22:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، عن بدء خطوات دبلوماسية للرد على الاعتداءات التركية.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “التجاوزات التركية في شمال العراق مرفوضة واودت بحياة العديد من العراقيين خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان مايحدث من انشطة عدوانية هو تجاوز وتصعيد خطير للغاية”.واضاف […]

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