ولي العهد السعودي يجري اتصالاً برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

2020/08/19 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأربعاء، 19 آب، 2020، اتصالاً هاتفيا برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجرى اتصالاً بدولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي".واضاف البيان أنه "جرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها".

وتابع أن "الجانبين أكدا على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها".

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