2020/08/19 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا اعادة التوازن الى الاسواق النفطية/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 22:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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