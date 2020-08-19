2020/08/19 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي :اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 22:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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