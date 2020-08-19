ولي العهد السعودي يبحث مع الكاظمي إعادة التوازن لأسواق النفط

2020/08/19 | 22:19 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً، الأربعاء، بمصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق

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