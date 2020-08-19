الكاظمي يقيل مسؤولين أمنيين على خلفية الاغتيالات الأخيرة

2020/08/19 | 22:19 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على تويتر أن إقالة قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن جاءت نتيجة لعمليات الاغتيالات الأخيرة، وقال: "سنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".واعتبر

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