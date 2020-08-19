2020/08/19 | 22:19 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على إجراء الانتخابات المبكرة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام أن صالح استقبل اليوم الأربعاء الحلبوسي وتم التأكيد على أهمية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة إجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة إجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).