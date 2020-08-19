بومبيو: لا تركزوا على خروج قواتنا من العراق + فيديو

2020/08/19 | 22:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (العالم) 2020.08.19 – دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى عدم التركيز على بحث سحب القوات الأميركية من العراق خلال زيارة رئيس الوزراء ال...

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