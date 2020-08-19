كوردستان تعلن يوم الخميس عطلة رسمية

2020/08/19 | 22:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان - الصورة لكوردستان 24

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