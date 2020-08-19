الكاظمي: سنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها

2020/08/19 | 22:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن إقالة قائد شرطة البصرة وعدد من مديري الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها.

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