الإستعمار الفارسي- الصهيوني والتغيير الديمغرافي - 4- على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 291 - جريس الهامس

2020/08/19 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس الإستعمار الفارسي- الصهيوني والتغييرالديمغرافي - 4- على جدار الثورة المغدورة رقم: 291 بعد وضع سكان دمشق القديمة أمام خيارين- بإستثناء المنازل التابعة لشبيحة النظام وأتباعهم ..إما بيع منازلهم بربع ثمنها للسماسرة التابعين للنظام الأسدي وللإيرانيين المستولين على معظم فنادق وجوامع المدينة - أو تتعرض للحريق والتفجيرمع حريق وتفجير ونهب أسواق المدينة الرئيسية المصطنع....



رأينا كيف فقدت دمشق وأحياؤ ......





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