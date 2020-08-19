ضبط شاحنة محملة بمادة البيض الفاسد في كربلاء

2020/08/19 | 22:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أفاد مصدر أمني في مديرية الشؤون الداخلية والامن في كربلاء ، مساء الاربعاء، إن “مفارز المديرية تمكنت من ضبط شاحنة كبيرة محملة بمادة البيض الفاسد ومنتهي الصلاحية واعتقال السائق “.وقال المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الشاحنة والسائق والمضبوطات من مادة البيض ، […]

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