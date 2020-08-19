بالفيديو.. الصحة العالمية تنظم حملة بشأن كورونا في محافظة عراقية

2020/08/19 | 22:30 - المصدر: سومر نيوز

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تنشر وكالة سومر نيوز، مقطع فيديو يظهر فيه حملة نظمتها منظمة الصحة العالمية في محافظة ذي قار لمكافحة فيروس كورونا.

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