الكاظمي: التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض

2020/08/19 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض.وقال الكاظمي في تغريدة له ، على منصة تويتر، واطلعت عليها “تقدم”، “اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها”.واكد الكاظمي، ان “التواطؤ مع القتلة او الخضوع …

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