عند التسوية.. اسعار النفط الخام ترتفع بعد بيانات المخزونات الامريكية

2020/08/19 | 22:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تحولت أسعار النفط للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية من الخام.وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.في حين استقر إنتاج النفط الأمريكي عند 10.700 مليون برميل يومياً مع هبوط قوي لصادرات الولايات المتحدة من الخام.وفي […]

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