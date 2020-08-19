2020/08/19 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً بشأن وقوع انفجار بأحد مواقعها جنوب بغداد.وجاء في البيان: وقع في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، انفجار فيهناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن انفجار بأحد مواقعه جنوب بغداد المركز الخبري الوطني.

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