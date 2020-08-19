التجمع المدني يعلق نشاط التظاهرات بعد حملة الاغتيالات المنظمة بحق الناشطين

2020/08/19 | 22:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في البصرة، علق تجمع الشباب المدني نشاط التظاهرات على خلفية استمرار مسلسل الاغتيالات بحق الناشطين والمتظاهرين خلال الأسبوع الحالي.

واتهم البيان الصادر من التجمع الشبابي، القوات الأمنية بالعجز والتقصير عن حماية الناشطين، في ظل حملة الاغتيالات والقتل المنظم الذي يتعرضون له.

ووصف البيان أن لجوء القوى الظلامية على حد تعبيرهم، إلى نهج سفك الدماء ما هو إلا دليل على الهزيمة وفقدان التوزان السياسي أمام مطالب الشباب وأقلامهم الحرة.

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