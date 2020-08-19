النفط تتكفل بعلاج الشاعر عادل محسن

2020/08/19 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت وزارة النفط ، اليوم الاربعاء ، عن تكفلها بعلاج الشاعر عادل محسن الراقد حاليا في احد المستشفيات .وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزير النفط احسان عبد الجبار اوعز الى اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي والقوات الامنية في الوزارة بتكفل علاج […]

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