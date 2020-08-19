2020/08/19 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد كويكب جديد مر بمحاذاة الأرض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 22:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصد كويكب جديد مر بمحاذاة الأرض) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصد كويكب جديد مر بمحاذاة الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).