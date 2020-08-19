ابتكار طريقة فعالة لعلاج الهربس نهائيا

2020/08/19 | 22:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تسمح نتائج التجارب التي أجراها علماء مركز فريد هانشينسون في سياتل، على الفئران المخبرية، في معظم الحالات بتخليص الحيوانات من فيروس الهربس البسيط HSV-1.وتفيد مجلة Nature Communications، بأنه وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن ثلثي سكان العالم الذين أعمارهم دون 50 سنة، مصابون بفيروس HSV-1، المعروف باسم الهربس الفموي.ويذكر أن جميع […]

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