سوريا.. تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

2020/08/19 | 22:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و5 حالات وفاة في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.وجاء في بيان وزارة وزارة الصحة اليوم الأربعاء: “تم تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 1927، وتم شفاء 14 حالة […]

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