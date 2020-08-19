العراق.. مسلحون يغتالون الناشطة رهام يعقوب في البصرة

2020/08/19 | 22:50 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون الدكتورة في مجال التغذية والناشطة رهام يعقوب بعد إطلاق النار عليها داخل سيارتها وسط البصرة.كما تعرض المتظاهر والناشط فلاح الحسناوي الرسام وخطيبته لمحاولة اغتيال بعد عودتهما الى

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