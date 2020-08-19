بن سلمان يجري اتصالا بالكاظمي

2020/08/19 | 22:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الاربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعادة التوازن لاسواق النفط....

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