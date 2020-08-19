العراق: وفاة 85 شخصا وتسجيل 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/19 | 23:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل عداد وباء كورونا تسجيل أرقام قياسية، مع تجاوز المجموع الكلي للإصابات مئة وثمانية وثمانين الفا، توفي منهم ستة الاف ومئة وواحد وعشرين شخصا لغاية الآن.

وفي تفاصيل الموقف الوبائي، أعلنت وزارة الصحة وفاة خمسة وثمانين شخصا خلال الساعات الماضية، فضلا عن تسجيلها أربعة الاف وثلاث وتسعين إصابة إضافية في الوباء.

إذ تركزت الإصابات بشكل كبير في بغداد والنجف وأربيل وكربلاء والبصرة وميسان وبابل والديوانية وذي قار ونينوى.

وفي ذات الصدد، حل العراق في المرتبة السادسة عالميا من حيث التسارع في تسجيل الإصابات وفقا لما نشره موقع “وولد ميتر” المتخصص في رصد جائحة كورونا.

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