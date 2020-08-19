الكاظمي لمديرة النقد الدولي: نتطلع إلى العمل مع الصندوق لتحقيق الإصلاح الاقتصادي

2020/08/19 | 23:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه مع مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مستهل زيارته إلى واشنطن، أكد أن العراق يتطلع إلى العمل مع الصندوق لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، متعهدا بتذليل كافة العقبات أمام صندوق النقد في بلاده، ليتسنى للمؤسسة إتمام مهامها.

ووفقا لبيان عن مكتب رئيس الحكومة، فإن الجانبين بحثا إمكانية عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد العراقي وتقليل حجم اعتماده على النفط، من خلال تأهيل القطاعات الأخرى وجعلها منافسة للقطاع النفطي.

من جانبها، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بقدرة الكاظمي على تحقيق الاستقرار في العراق خلال فترة وجيزة من استلام مهامه الحكومية، مؤكدة أهمية الشراكة مع حكومة بغداد في كافة المجالات.

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