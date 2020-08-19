رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان ضرورة إجراء انتخابات مبكرة بغية الإصلاح المنشود

2020/08/19 | 23:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة كاستحقاق وطني، بغية ان تكون ركيزة أساسية للانطلاق نحو الإصلاح المنشود.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس برهم صالح بالحلبوسي حيث أكد الجانبان على أهمية استكمال قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب وإرساله إلى رئاسة الجمهورية.

كما شدد الجنبان على وجوب توحيد الصفوف بين القوى العراقية وتغليب المصلحة الوطنية كما جرى التأكيد على تعزيز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حسب الدستور.

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