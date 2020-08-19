2020/08/19 | 23:12 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري: نقف مع الشعب الفلسطيني وقيادته في معركتهم أمام الضم والتطبيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 23:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: نقف مع الشعب الفلسطيني وقيادته في معركتهم أمام الضم والتطبيع) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: نقف مع الشعب الفلسطيني وقيادته في معركتهم أمام الضم والتطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).