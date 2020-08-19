مشهد سوريالي.. أوهام وأسعار

2020/08/19 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام إنّه مشهد معقّد لكنّه يحتمل السوريالية أيضاً حين بدت بغداد لنهار كامل خالية من مسؤول سيادي، فرئيس الحكومة يفاوض في واشنطن، ورئيس البرلمان طار الى السليمانية التي يوجد فيها رئيس الجمهورية بدلَ بغداد في هذه الساعات وليس الايام العصيبة .وهناك في محيط مراكز الحكم المباشر اجتماعات ومشاورات وتصريحات وتخمينات وتوقعات لما […]

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