2020/08/19 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة‭- ‬الزمان افاد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬جنوبي‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬بقيام‭ ‬مسلحين‭ ‬بقتل‭ ‬طبيبة‭ ‬واصابة‭ ‬امرأة‭ ‬اخرى‭ ‬وسط‭ ‬المحافظة‭.‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬للصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مسلحين‭ ‬مجهولين‭ ‬استهدفوا،‭ ‬اليوم،‭ ‬عجلة‭ ‬نوع‭ ‬كيا‭ ‬تقل‭ ‬اربع‭ ‬نساء‭ ‬بينهم‭ ‬طبيبة‭ ‬قرب‭ ‬تقاطع‭ ‬التجاري‭ ‬وسط‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحادث‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬وفاة‭ ‬الطبيبة‭ ‬وامراة‭ ‬اخرى‭ ‬ونجاة‭ ‬الاخريات‮»‬‭.‬

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال جديد في البصرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال جديد في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).