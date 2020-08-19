2020/08/19 | 23:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انقرة -الزمان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستدخل مرحلة جديدة بعد البشرى المزمع أن يكشف عنها، الجمعة.
جاء ذلك في كلمة أردوغان، الأربعاء، خلال مشاركته في افتتاح مصنع لتقنيات الطاقة الشمسية في العاصمة أنقرة.
وأضاف الرئيس التركي: «نحن نعيش حاليا حلم هذه البشارة.
على يقين أن تركيا ستدخل في مرحلة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان:سأعلن البشرى لشعبي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك في كلمة أردوغان، الأربعاء، خلال مشاركته في افتتاح مصنع لتقنيات الطاقة الشمسية في العاصمة أنقرة.
وأضاف الرئيس التركي: «نحن نعيش حاليا حلم هذه البشارة.
على يقين أن تركيا ستدخل في مرحلة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان:سأعلن البشرى لشعبي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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