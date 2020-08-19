2020/08/19 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬انقرة‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬ستدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬البشرى‭ ‬المزمع‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬عنها،‭ ‬الجمعة‭.‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أردوغان،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مصنع‭ ‬لتقنيات‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة‭.‬وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعيش‭ ‬حاليا‭ ‬حلم‭ ‬هذه‭ ‬البشارة‭.‬على‭ ‬يقين‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬ستدخل‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان:سأعلن البشرى لشعبي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان:سأعلن البشرى لشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).