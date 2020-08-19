2020/08/19 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار في ضوء نصيحة ممثلة منظمة الصحة العالمية إيمان الشنقيطي للبنان بفرض الحجر الصحي في أرجاء البلاد مجدداً وإغلاق كل المؤسسات باستثناء المطار الدولي، يجدر القول إن منظمة الصحة العالمية وجهت أخيرا نداءً مذهلاً للعالم.



فقد دعت إلى الكف عن فرض الحجر الصحي بعد اليوم بسبب فيروس كورونا ، رغم أنها سبق أن طلبت في وقت سابق عكس ذلك.لقد أثار وباء الفيروس التاجي بعض الشكوك في شأن توصيات منظمة الصحة العالمي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية تدعو جميع دول العالم إلى الكف عن فرض الحجر الصحي بعد الآن - مشعل يسار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية تدعو جميع دول العالم إلى الكف عن فرض الحجر الصحي بعد الآن - مشعل يسار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).