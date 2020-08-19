خفافيش الظلام تغتال رهام يعقوب - جلال الصباغ

2020/08/19 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ ها هي الدكتورة رهام يعقوب تقتل بدم بارد على يد مجرمي السلطة، لتنظم لقافلة المضحين المطالبين بالحرية والعدالة والعيش الكريم.



تُغتال الدكتورة رهام مع زميلتها كما اغتيل من قبلهما تحسين اسامة واحمد عبد الصمد وعمر سعدون وصفاء السراي وهشام الهاشمي وغيرهم المئات، دون أي فعل حقيقي لإيقاف هذا الموت المجاني الذي يخطف كل يوم واحد منا، ويبحث كل يوم عن ضحية.



إنها الطريقة والمنهج الذي لا تمتلك غيره سلطة ......





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