2020/08/19 | 23:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- “نفي” انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده حصول جريمة اغتيال شاب وخطيبته وسط البصرة ونحن إذ ننفي هذه المعلومات ونهيب بوسائل الإعلام والمواطنين الكرام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر.وان هنالك هجمه تقودها الصفحات والمواقع الالكترونية المغرضة للعبث بأمن واستقرار محافظتنا الفيحاء و ان شرطة البصرة ستلاحق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تنفي اغتيال شاب وخطيبته وسط المحافظة المركز الخبري الوطني.

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