2020/08/19 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الايراني يؤكد استعداد بلاده لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع العراق في مجال الشؤون الثقافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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