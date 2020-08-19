2020/08/19 | 23:52 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون الدكتورة في مجال التغذية والناشطة رهام يعقوب بعد إطلاق النار عليها داخل سيارتها وسط البصرة.وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن 5 أشخاص اغتيلوا في العراق اليوم ورهام يعقوب واحدة منهم،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. اغتيال 5 نشطاء ورهام يعقوب واحدة منهم) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. اغتيال 5 نشطاء ورهام يعقوب واحدة منهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).