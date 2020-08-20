2020/08/20 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مادونا تحتفل بعيدميلادها الـ 62 { لوس انجلوس – وكالات – شاركت النجمة العالمية مادونا المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أجواء إحتفالها بعيد ميلادها الـ62 والذي قررت الإحتفال به هذا العام في جامايكا وسط الأصدقاء.وظهرت مادونا في الصور وهي تستمتع بهذه اللحظات مع أصدقائها، وكان من بينها صورة ظهرت فيها […]

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