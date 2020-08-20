2020/08/20 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد رمضان سعيد بمافيا القاهرة – الزمان أحتفل الفنان المصري محمد رمضان بوصول عدد مشاهدي فيديو كليب أغنيته (مافيا) التي طرحها العام الماضي إلى 200 مليون عبر (يوتيوب).ونشر رمضان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع من الأغنية علّق بالقول:(الحمد لله أمس مافيا تخطت ال200 مليون مشاهدة على يوتيوب).اما آخر أعمال […]

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