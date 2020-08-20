مساعدات‭ ‬أميركية‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بلقاء‭ ‬ترامب‭ ‬والكاظمي‭ ‬

2020/08/20 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬واشنطن‭ ‬تطلب‭ ‬تفكيك‭ ‬المليشيات‭ ‬غير‭ ‬الخاضعة‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية واشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ تنطلق،‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬واشنطن،الذي‭ ‬جرى‭ ‬التمهيد‭ ‬له‭ ‬بلقاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬تمهيداً‭ ‬للقاء،‭ ‬فيما‭ ‬يبدأ‭ ‬الحوار‭ ‬رسميا‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ […]

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