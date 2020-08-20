2020/08/20 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن تطلب تفكيك المليشيات غير الخاضعة للحكومة العراقية واشنطن -مرسي ابو طوق تنطلق، الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة عبر الوفد العراقي في واشنطن،الذي جرى التمهيد له بلقاء وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو مع الوزير العراقي فؤاد حسين، تمهيداً للقاء، فيما يبدأ الحوار رسميا الخميس، حيث يلتقي رئيس الوزراء العراقي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعدات أميركية مع انطلاق الحوار الاستراتيجي بلقاء ترامب والكاظمي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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