جنرال إلكتريك تعزز استقرار الطاقة الكهربائية بتوقيع اتفاقيتين جديدتين مع وزارة الكهرباء

2020/08/20 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت الحكومة العراقية، الاربعاء، اتفاقيتين من الاتفاقيات الجديدة مع شركة جنرال إلكتريك، تتركز المتواصل على تعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية في البلاد، وحرصها العميق على تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المتنامية، لاسيما مع بلوغ ذروة الطلب عليها خلال أشهر الصيف.

وتتمتع جنرال إلكتريك بشراكة تاريخية وطويلة الأمد مع العراق، وتلتزم بتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في البلاد، حيث وصلت قيمة الاتفاقيات الموقعة مع وزارة الكهرباء العراقية لنحو 1.2 مليار دولار، في ضوء مساعي الجانبين لإرساء دعائم مشاريع طموحة في قطاع الطاقة تساهم في تأمين موارد الطاقة الموثوقة في شتى أرجاء البلاد ومواكبة تطلعات الشعب العراقي.





وفي هذا الإطار، ستأخذ جنرال إلكتريك للطاقة الغازية على عاتقها تنفيذ عقود في البلاد تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار أمريكي بهدف تحسين وصيانة محطات الطاقة الرئيسية في العراق، والتي تعتبر ركيزة حيوية للحفاظ على توليد 6 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكة نقل الطاقة الكهربائية في العراق وربطها مع شبكة الطاقة في الأردن، بعد توقيع عقد لتنفيذ هذا المشروع بقيمة 727 مليون دولار.





وإضافة إلى تنفيذ الخدمات المنوطة بها، ستتعاون "جنرال إلكتريك" أيضاً عن كثب مع عدد من وكالات ائتمان الصادرات لبحث تأمين تمويل تتجاوز قيمته مليار دولار لهذه المشاريع.

وبحضور دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونخبة من المسؤولين في حكومتي العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وقع اتفاقيات الشراكة معالي وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي الإمارة ومايكل إيشو، نائب الرئيس والمدير المالي لشركة "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز".

خطة عمل واضحة المعالم تثمر في توليد الطاقة بنجاح

في هذا السياق، قال وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة "يتمحور تركيزنا الرئيسي حول ضمان استمرارية تزويد الطاقة الكهربائية دون انقطاع، لاسيما في أشهر الصيف التي تشهد ذروة الطلب عليها لتلبية احتياجات شعبنا ومختلف ميادين الأعمال.



وفي إطار سعينا الدؤوب لتحقيق هذه الأهداف، أطلقنا بالفعل خطة عمل واضحة المعالم.



ولاشك أن تقديم التقنيات المتطورة على المستوى العالمي، لاسيما تلك الموجهة لتحديث محطاتنا لتوليد الطاقة الكهربائية وضمان سير العمليات بسهولة وسلاسة، تشكل مرتكزات رئيسية ضمن استراتيجيتنا.



وتعتبر الاتفاقيات الجديدة الموقعة مع شركة ’جنرال إلكتريك‘ الرائدة في تقنيات الطاقة خياراً مثالياً لتلبية متطلباتنا، وتستند إلى الشراكة الوثيقة التي تجمعنا معها لتوليد المزيد من الطاقة الكهربائية في البلاد".





وبدوره قال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك للطاقة الغازية "تتمتع جنرال إلكتريك بحضور طويل الأمد في العراق، ونعمل على الوفاء بوعودنا للبلاد وشعبها.



وخلال السنوات الماضية، عملنا على مواصلة وتيرة تنفيذ المشاريع وتطويرها وإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة في البلاد.



وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة الطلب على الطاقة الكهربائية مع تزايد أعداد السكان؛ وبهدف دعم مختلف القطاعات وتأسيس المشاريع التنموية في البلاد، نعمل على تحديد مكامن الخلل وسد الفجوات الراهنة أولوية قصوى.



ونتوجه بجزيل الشكر إلى الحكومة العراقية على الثقة التي وضعتها في إمكاناتنا لتزويد الطاقة الضرورية إلى المناطق التي تحتاجها في البلاد أينما تقتضي الحاجة، ولاريب بأن الاتفاقيات الجديدة ستساهم جلياً في إرساء دعائم بنية تحتية أكثر موثوقية وقوة في قطاع الطاقة".

وذكر هاينر ماركوف الرئيس التنفيذي لحلول الشبكات في جنرال الكتريك "تتجاوز أهمية هذه الاتفاقيات مجرد نقل الطاقة الكهربائية في العراق، حيث ترسي دعائم البنية التحتية الضرورية لشبكة نقل الطاقة في البلاد وتؤسس لدفع عجلة التطور قدماً وتمهد طريق العراق نحو تحقيق التغيير الإيجابي المنشود في مختلف مدنه ومناطقه.



ونحن فخورون للغاية لتمكننا من الاستمرار بدعم نمو البنية التحتية الموثوقة والمستدامة للطاقة الكهربائية في العراق.



ولاشك أن هذه الشراكات ستلبي تطلعات الملايين من الشعب العراقي وستوفر لهم الطاقة الكهربائية، وستدفع عجلة التطور الاقتصادي في العراق".

التحديثات والصيانة والخدمة

تعتبر اتفاقية الخدمة الموقعة بين وزارة الكهرباء العراقية وجنرال إلكتريك للطاقة الغازية بمثابة برنامج حيوي للتحديث والصيانة، وتنص على تنفيذ برنامج الصيانة في مواقع مشاريع عديدة في العراق.





وستحرص جنرال إلكتريك على توظيف أحدث التقنيات في هذه المواقع لتعود بأقصى درجات النفع على الوزارة، وذلك على غرار تزويد قطع التبديل وإجراء عمليات الإصلاح والخدمة في محطات توليد الطاقة الكهربائية في البصرة والموصل وبغداد وكربلاء وغيرها، الأمر الذي يثمر في الحفاظ على تزويد أكثر من 6 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية.



ويأتي ذلك إلى جانب نجاح الشركة بإضافة 1575 جيجاواط من الطاقة الكهربائية في العراق منذ ديسمبر 2019، واستمرارها بتزويد 4.325 جيجاواط لتلبية ذروة الطلب خلال فصل الصيف.

تعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية في العراق

تهدف الاتفاقية الموقعة بين وحدة أعمال حلول الشبكات لدى جنرال إلكتريك ووزارة الكهرباء العراقية إلى تعزيز شبكة نقل الطاقة العراقية وربطها مع الشبكة في المملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة ستساهم بشكل كبير في إزالة الضغوط الملقاة على الشبكة وتزويد الطاقة الكهربائية وفق أرقى مستويات الموثوقية.





وستتولى جنرال إلكتريك مهمة التصميم؛ والتوريد؛ وأعمال التركيب والاختبار والتكليف في المحطات الفرعية ذات الجهد العالي وخطوط النقل العلوية المحددة.



وفي إطار مبادرة رئيسية ستعزز انسيابية العمليات في شبكات الطاقة الكهربائية الوطنية في مختلف انحاء العراق، ستساعد الشركة في تزويد الطاقة لمناطق عديدة تضررت بشكل كبير خلال النزاعات التي نشأت فيها، وستقدم كامل سبل الدعم لإعادة إعمار هذه المناطق.

شريك ملتزم ببناء وازدهار العراق

تلتزم جنرال إلكتريك بالوفاء بكافة التزاماتها وتعهداتها بوصفها شريك العراق في تطوير بنيته التحتية وتلبية احتياجاته المستقبلية.

وبناءً على حضورها في العراق منذ أكثر من 50 عاماً، لا تقتصر شراكات "جنرال إلكتريك" على مشاريع توليد الطاقة على المدى القصير لتلبية ذروة الطلب خلال فصل الصيف، بل تغطي المشاريع الضخمة التي تساهم بتوليد الطاقة لتلبية احتياجات السكان والقطاعات الصناعية.



وساعدت الشركة في تأمين أكثر من 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريع قطاع الطاقة بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات، وبنوك تجارية، ومؤسسات أخرى.

ومع طاقم عمل يضم أكثر من 300 موظف بما في ذلك موظفين "فيلدكور" (شركة تنفيذ الخدمات الميدانية التابعة لجنرال إلكتريك)، ، 95% منهم من المتمرسين والمهنيين العراقيين، تنتشر فرق عمل "جنرال إلكتريك" في أرجاء العراق حتى في أصعب مناطقها، لتأمين الطاقة الكهربائية الضرورية لأشد المناطق احتياجاً لها.

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