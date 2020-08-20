البايرن يقصي ليون بثلاثية.. ويواجه الباريسي في نهائي ابطال أوروبا

2020/08/20 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أقصى فريق بايرن ميونخ الالماني اليوم الاربعاء (19 آب 2020) نظيره ليون الفرنسي من الدور نصف النهائي بعد الفوزعليه 3 - صفر ، في لقاء جرى على ملعب خوسيه الفالادي بالعاصمة البرتغالية.

وتأهل بايرن ميونخ لنصف النهائي، بعد اكتساحه برشلونة (8-2)، في الدور ربع النهائي، فيما عبر ليون عقبة مانشستر سيتي بنتيجة (3-1) في الدور ذاته.

المباراة ومنذ انطلاق الشوط الاول أكدت السرعة والمتعة واللعب المفتوح والضغط على المرميين مع أفضلية للبايرن بالفرص الفعالة التي كانت قريبة للتسجيل امام تراجع دفاعي فرنسي والاعتماد على الهجمات المرتدة التي لاتقل خطورة على الهجمات الالمانية، لكن البايرن استغل أفضليته بهدف التقدم الاول عند الدقيقة 18 جاء بواسطة سيرج جنابري، البايرن لن يتوقف عند هذا الهدف بعدما ضاعف النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 33 بواسطة نفس اللاعب سيرج جنابري، واستمرت افضلية الفريق الالماني حتى نهاية الشوط الاول والتقدم بالهدفين دون رد فرنسي.

الشوط الثاني إختلف تماما عندما توازن الاداء وتوزعت الفرص عند الفريقين، فيما شهدت بعض الدقائق افضلية فرنسية بفرص فعالة خطرة وكان هو الاقرب للتسجيل، لكن البايرن عاد لسيناريو التسجيل والهدف الثالث عند الدقيقة 88 بواسطة روبرت ليفاندوفسكي لينتهي اللقاء الماني 3- صفر.

يشار إلى أن بايرن ميونخ، سيلتقي سان جيرمان في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

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