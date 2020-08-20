تعيينات جديدة والنفط يرتفع والجمارك

2020/08/20 | 00:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال الحديث حول وقوف الأزمة الاقتصادية مانعًا يهدد رواتب الموظفين، دائرًا من قبل الحكومة العراقية، بالرغم من صعود أسعار النفط تدريجيًا وإعلان هيئتي الجمارك والمنافذ بشكل متكرر ارتفاع إيراداتها حتى سجلت أكثر من 5 مليار دينار خلال يوم الاثنين الماضي فقط.أسباب عدم إمكانية توفير الرواتب، ما زالت غير معلومة بشكل واضح، خصوصًا ما يتعلق برواتب شهر آب/أغسطس

وما أثار الحيرة وأعاد المخاوف مجددًا، تعميم أصدره البنك المركزي العراق إلى جميع المصارف المخولة بصرف الرواتب، بعدم صرف رواتب آب/أغسطس الجاري وما بعدها، إلا بعد موافقة وزارة المالية، فيما ذكر الكتاب أن هذا الإجراء بسبب الظروف المالية للبلد وانخفاض صادرات النفط، فضلًا عن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة.

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وجاء هذا التوجيه المؤرخ بتاريخ 18 آب/أغسطس الجاري، بعد يوم واحد فقط من إعلان مصرفي الرافدين والرشيد في بيانين منفصلين، عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين الذين "وصلت صكوكهم والتمويل المالي وتخصيصات رواتبهم لدى المصرفين".

ومن إعلان المصرفين وماتبعه من توجيه البنك المركزي وذكرهم جملة "تحقيق مبدأ العدالة والمساواة"، يتبين كما يبدو حرص وزارة المالية على عدم إطلاق رواتب الدوائر والوزارات، وتحديدًا المعتمدة على التمويل الذاتي، حتى توفير رواتب الوزارات والمؤسسات الأخرى، التي ما زال واضحًا حتى الآن وجود معوقات مالية تحول دون رواتبهم.

ولكن ما زالت أسباب عدم إمكانية توفير الرواتب، غير معلومة بشكل واضح، خصوصًا ما يتعلق برواتب شهر آب/أغسطس، الذي يعد من بين الأشهر التي تم توفير رواتبها ضمن قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان ليوفر رواتب شهر تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

وبعيدًا عن مبالغ الاقتراض التي حصلت عليها الحكومة العراقية، وما يفترض أنه تم توفيره من اقتطاع الرواتب المزدوجة والمخالفة وغيرها، إلا أن ارتفاع أسعار النفط وتعافيها بشكل تدريجي، فضلًا عن عودة فتح النشاط التجاري، وإعلان هيئة الجمارك والمنافذ والضرائب عن تصاعد إيرادتها بشكل واضح، جميع ما تقدم يطرح سؤالًا حول سبب استمرار أزمة الرواتب.

وتقدر المبالغ التي تحتاجها الحكومة لدفع رواتب الموظفين، بنحو 3.5 مليار دولار، بحسبما أعلنت خلية المتابعة التابعة لرئاسة الوزراء في آذار/مارس الماضي، التي أكدت في حينها أن مدخولات العراق من النفط لم تتجاوز المليار دولار في حينها، الأمر الذي أشعل أزمة الحديث عن طبع العملة، ومن ثم الاقتراض في ذلك الحين.

كم تبلغ إيرادات العراق في حزيران؟

وتمكن العراق من إدخال نحو 2.8 مليار دولار إلى خزينة الدولة في حزيران/يونيو من مبيعات النفط، فيما بلغت إيرادات الجمارك بحسب البيانات الرسمية، 80 مليار دينار، وقيمة الضرائب 270 مليار دينار، ليكون مجموع المدخولات العراقية من الضرائب والجمارك والنفط، نحو 3.1 مليار دولار.

إيرادات تموز تفوق الرواتب!

وبالرغم من أن رواتب شهر آب/أغسطس مشمولة ضمن الاقتراض الذي وفر رواتب تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، إلا أن ما حققه العراق حتى نهاية شهر تموز، فاق المبالغ المطلوبة لتأمين الرواتب وتحديدًا شهر آب.



حيث بلغت عائدات إجمالي صادرات النفط بحسب البيانات الرسمية، 3.487 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات الجمارك 76 مليار دينار وإيرادات الضرائب 177 مليار دينار، حيث تصل الإيرادات الكلية من النفط والجمارك والضرائب أكثر من 3.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي يفوق قليلًا مبالغ الرواتب المطلوبة والتي تعادل 3.5 مليار دولار شهريًا.

إطلاق تعيينات..



رغم الأزمة!

ومثل غيرها من الأرقام والحقائق التي تبقى غير مكشوفة بشكل واضح، وفقًا لمراقبين، يُطرح السؤال حول المدة الزمنية التي سيبقى خلالها المواطنون بين موظفين ومتقاعدين، مهددون بتأخر وقطع رواتبهم في أي لحظة، بالرغم من الحديث عن ارتفاع أسعار النفط وتبشير الجمارك بين الحين والآخر بارتفاع إيراداتها ورفد الخزينة بأموال إضافية، فضلًا عن الحراك الحكومي نحو تعيين المزيد من الدرجات الوظيفية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، حيث تتعارض هذه المؤشرات جميعها، مع حقيقة استمرار الحديث الحكومي عن مواجهة أزمات وصعوبات في ملف توفير الرواتب.

قال خبير اقتصادي إن المخصصات تفوق مبالغ الرواتب، حيث تبلغ الرواتب نحو 16 مليار دينار فيما تتجاوز المخصصات لوحدها الـ26 مليار دينار شهريًا وهو ما يجعل الواردات لا تكفي لتغطية الرواتب

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي باسم انطوان، أن الواردات لا تكفي لتغطية الرواتب بالرغم من ارتفاع أسعار النفط نسبيًا.

وبيّن انطوان خلال حديث لـ"ألترا عراق"، أن "تخفيض الإنتاج الذي فرضه اتفاق أوبك على العراق، يقلل من إيراداته بالرغم من ارتفاع أسعار النفط"، مشيرًا إلى أن "الواردات سنويًا قد تصل إلى 30 مليار دولار فقط، مع 10 مليار دولار منافذ، إلا أنها لا تسد الرواتب جميعها، خصوصًا وأن المخصصات تفوق مبالغ الرواتب، حيث تبلغ الرواتب نحو 16 مليار دينار فيما تتجاوز المخصصات لوحدها الـ26 مليار دينار شهريًا".

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