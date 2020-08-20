البيت الأبيض: زيارة الكاظمي تأتي بوقت حساس وتهديدات إقليمية

2020/08/20 | 00:23 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح البيت الأبيض أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن "تاتي في وقت حساس و تهديدات إقليمية".وتزامنا مع زيارة الكاظمي قال: "هدفنا وقف سلوك إيران المشين في العراق، وسنساعد الحكومة

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