2020/08/20 | 00:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سلسلة اغتيالات.. رجل دين يدعو إلى حمل السلاح والتدرب عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 00:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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