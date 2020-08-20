2020/08/20 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدير صامت خيرة مباركي كم يمّمنا المسافات بجَوارِحناِ!!! كم أغدَقْنا الغيابَ على الرَّصيفِ نُقايِضُ اللّقاءَ بالوَدَاعِ ونراوغ الرحيل بالضياع!!! تضرّعنا كثيرا لشهرزاد أن تُوقدَ سراجَها ولكنَّ المدى أضاع وهجَ المواعيدِ، كدواة خيالٍ على أوراقِ العمُرِ..تكتبُنا، وتمحُونا يدُ القدرِ..فيا لظلِّك المهزومِ حين يدوّنُ قصّةَ حنينٍ مسمّطةٍ وينثُرها على قارعةِ الحرفِ وأنتَ تغرقُ في سِهامِ […]

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