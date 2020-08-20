2020/08/20 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامات النار ميديا شيخة أيها الضالع في حزني المتخثر مذ كنت وحدك في التيه البكر بلادا” وكان رماد البدء سواد الخليقة قبلك ليس وجهك الرقراق الذي امتطى عشائر الغيم وانهمر وابلا” من الضحكات عند الفجر ووابلا” من النكبات والهزائم ليس الآلهة وحدهم يتوضؤون برذاذ خطاك الفتية ورعاف صوتك الممشوق على مخمل الأرض وليس الطغاة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قامات النار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قامات النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).