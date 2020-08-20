2020/08/20 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرقص على ناصية النص أمير بولص إبراهيم حين أكتبُ نصاً مفتوحاً ، أرقصُ على أطراف اصابع قدميّ كأني بهلوان .أتمايلُ بجسدي كأني خيط قبان ، أصابعُ كَفيّ حين رقصي تبدو كأغصان لشجرةِ لوز ٍ لم تُثمر ، عروق ُ صدري العاري خيوط غزل ٍ متشابكة لعجوز ماتت وهي تفترشُ باب بيتها المهجور إلا من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرقص على ناصية النص) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرقص على ناصية النص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).